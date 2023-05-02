Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстан провел переговоры по правам осужденных в Ираке женщин

    2 Мая 2023, 18:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская сторона провела переговоры по соблюдению прав объявивших голодовку в иракской тюрьме женщинам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Протестующие жалуются на несправедливые приговоры, необоснованные обвинения в терроризме и плохие условия содержания под стражей. По инициативе нашего посольства в Иордании 26 апреля 2023 года провели переговоры», - сказал Айбек Смадияров.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры провели с судьей тюрьмы «Русафа» и по совместительству заместителем прокурора, специалистом по защите детей из иракского офиса ЮНИСЕФ, по результатам которых была достигнута договоренность по соблюдению прав граждан Казахстана.

    «Мы отслеживаем эту информацию, держим вопрос на контроле. В случае каких-то изменений обязательно проинформируем. С соответствующими иракскими властями мы на постоянной связи», - добавил Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что казахстанские женщины, приговоренные к пожизненному заключению и отбывающие свое наказание в тюрьме Ирака, объявили голодовку.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Права человека Соотечественники Общество Ирак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почетное консульство Казахстана открыли в грузинском городе Гори
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Аким Алматы - ветеранам: Великая победа – это ваша заслуга
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров