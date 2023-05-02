Казахстан провел переговоры по правам осужденных в Ираке женщин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская сторона провела переговоры по соблюдению прав объявивших голодовку в иракской тюрьме женщинам. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протестующие жалуются на несправедливые приговоры, необоснованные обвинения в терроризме и плохие условия содержания под стражей. По инициативе нашего посольства в Иордании 26 апреля 2023 года провели переговоры», - сказал Айбек Смадияров.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры провели с судьей тюрьмы «Русафа» и по совместительству заместителем прокурора, специалистом по защите детей из иракского офиса ЮНИСЕФ, по результатам которых была достигнута договоренность по соблюдению прав граждан Казахстана.

«Мы отслеживаем эту информацию, держим вопрос на контроле. В случае каких-то изменений обязательно проинформируем. С соответствующими иракскими властями мы на постоянной связи», - добавил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что казахстанские женщины, приговоренные к пожизненному заключению и отбывающие свое наказание в тюрьме Ирака, объявили голодовку.



