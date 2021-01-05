Казахстан провел церемонию установки флагов новых членов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В первый рабочий день нового года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянное представительство Казахстана при ООН провело торжественную церемонию установки флагов новых членов Совета Безопасности ООН, избранных на 2021-2022 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Свои национальные флаги перед залом СБ установили постоянные представители Индии, Ирландии, Кении, Мексики и Норвегии.

Традиция проведения церемонии в первый день работы Совбеза в новом году была заложена Казахстаном в январе 2018 года во время его председательства в этом центральном органе всемирной организации.

Открывая мероприятие, постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов отметил, что прошедший год стал тяжелым для всех без исключения стран мира. Подчеркнув, что в 2021 году устойчивое развитие, мир и безопасность во многом будут зависеть от решений ООН и его Совета Безопасности, он призвал проанализировать уроки, извлеченные в 2020 году, и использовать в своей будущей работе лучшие примеры сотрудничества, компромиссов и приверженности делу глобального мира.

«Новый год станет годом надежды для всех нас и для нашей всемирной Организации. Нам нужны реальные действия, чтобы превратить наши надежды в истинные блага и позитивные изменения для всех людей», – сказал посол, обращаясь к избранным членам Совбеза. Он пожелал им успехов в реализации намеченных планов работы в одном из главных органов ООН.

Постпред Казахстана также выразил признательность медицинским работникам всего мира за их героическую самоотверженность в борьбе с пандемией коронавируса, а также ученым и исследователям за волевые усилия по разработке вакцин от COVID-19.

Председатель СБ, Постоянный представитель Туниса при ООН Тарек Ладеб поблагодарил Казахстан за организацию мероприятия. По его словам, несмотря на сохраняющуюся сложность работы в условиях пандемии, эта церемония позволила новым непостоянным членам Совбеза в торжественной обстановке приступить к исполнению своего мандата по поддержанию глобального мира и безопасности.

В свою очередь, постоянные представители Индии, Ирландии, Кении, Мексики и Норвегии выступили с краткими речами о приоритетах своей работы в Совете на 2021-2022 годы.

До инициативы Казахстана смена флагов непостоянных членов Совета Безопасности ООН у входа в зал Совета Безопасности носила технический характер. С введением новой традиции эта процедура стала официальным мероприятием в ежегодной программе первого дня работы СБ ООН с участием СМИ.

Как сообщалось, новая традиция по инициативе Казахстана появилась в Совете Безопасности ООН.

Впервые в истории ООН торжественная церемония присоединения к Совету Безопасности ООН новых непостоянных членов прошла по инициативе Казахстана в январе 2018 года во время его председательства в СБ ООН. Страны-члены ООН назвали это нововведение «яркой визитной карточкой» Казахстана.

В январе 2019 года Постпредство Казахстана преподнесло в дар ООН подставки для флагов членов СБ ООН ручной работы, изготовленные в Казахстане и оформленные в казахском национальном стиле.



