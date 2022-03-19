Казахстан производит достаточное количество продуктов, чтобы не переживать за завтрашний день - Шолпан Кожабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На текущий момент уже прошло три полных недели с момента начала военной спецоперации России на Украине. За этот период десятки крупных брендов и компаний приостановили работу или полностью отказались вести бизнес в РФ. Страны Евросоюза и США с каждым днём накладывают все больше санкций на Российскую Федерацию. Поскольку экономика стран СНГ тесно связана с российской, многие эксперты прогнозируют ожидаемый негативный эффект от западных санкций в том числе и для Казахстана. Вместе с тем, как отмечает директор компании ExpoGroup, организатор крупнейшей международной выставки KazAgro/KazFarm и эксперт с многолетним опытом в сфере АПК Шолпан Кожабаева, агропромышленный комплекс Казахстана в результате происходящих событий практически не пострадает – страна способна самостоятельно обеспечить себя наиболее важной продукцией, передает МИА «Казинформ».

По оценкам эксперта, с точки зрения развития аграрной индустрии Россия по многим показателям лидирует в производстве и в экспорте, обеспечивая множество стран необходимыми продуктами АПК. Как отмечает Ш. Кожабаева, особенно в РФ развиты агрохимия, зерновая культура и сельхозтехника. Среди других стран в сфере АПК опережают Россию по отдельным показателям только Канада или Китай - первая качеством, а вторая - количеством производства.

Эксперт обращает внимание, что на фоне введенных санкций в РФ существует риск, что российские заводы, которые зависят от поставок запчастей из стран Европы, приостановят свою деятельность. Как результат, это может повлиять на весь сектор АПК в России.

По словам Шолпан Кожабаевой, несмотря на негативный экономический контекст российско-украинского конфликта, казахстанскую аграрную индустрию это затронет минимально.

«В целом, Казахстан производит достаточное количество продуктов, чтобы не переживать за завтрашний день. Сегодня наша страна смогла дойти до такого этапа развития, когда внешние факторы не так сильно влияют на внутреннее производство жизненно необходимых продуктов вроде пшеницы, муки или же сахара, вокруг которого имел место ажиотаж среди казахстанских потребителей», - обращает внимание Ш. Кожабаева. Среди игроков рынка также имели место опасения по поводу возможной нехватки техники. Однако, уверяет спикер, имеющиеся долгосрочные партнерские отношения с крупными западноевропейскими компаниями, работающими с рынком агротехники в РК, нивелируют данный риск. Тем не менее, подчеркнула эксперт, забывать при этом о развитии рынка все же не стоит. «Несмотря на стабильное положение Казахстана в вопросе об автономном снабжении населения продуктами, в соседнем Узбекистане дела обстоят гораздо лучше. В то время, когда Казахстан активно развивает свое производство большими масштабами, в Узбекистане выстроили стратегию развития небольших кооперативов, которые работают на благо государства. На сравнительно небольшом участке земли они смогли взрастить более 3000 кооперативов, которые дают возможность бесперебойной поставки урожая. Тем самым, медленно, но верно наши соседи достигают больших масштабов производства, что является отличным примером, который можно внедрить и использовать на практике и в РК», - считает директор ExpoGroup.

Шолпан Кожабаева резюмирует, что за 30 лет независимости государства Казахстан смог встать на ноги и дойти до уровня самообеспечения жизненно важными агропродуктами. Сейчас для Казахстана актуален вопрос того, чтобы расширить и улучшить сектор АПК - не только «быть на плаву», но и выходить на мировой рынок в качестве одного из лидеров по производству сельхозтоваров.



