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    Казахстан проиграл второй матч за день на турнире United Cup в Австралии

    29 Декабря 2022, 21:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (142-я ракетка мира) провел матч на турнире одиночного разряда United Cup в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре со швейцарским теннисистом Марк-Андреа Хуслером (56-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Матч продлился два часа и 22 минуты.

    Во время игры Скатов исполнил четыре подачи навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Отметим, что этот матч стал для казахстанцев вторым на турнире. Ранее Юлия Путинцева проиграла свою встречу швейцарке Белинде Бенчич.

    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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