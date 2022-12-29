Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан проиграл второй матч за день на турнире United Cup в Австралии

29 Декабря 2022, 21:56
Казахстан проиграл второй матч за день на турнире United Cup в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (142-я ракетка мира) провел матч на турнире одиночного разряда United Cup в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре со швейцарским теннисистом Марк-Андреа Хуслером (56-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 3:6. Матч продлился два часа и 22 минуты.

Во время игры Скатов исполнил четыре подачи навылет и совершил две двойные ошибки, а также выиграл пять очков и три гейма подряд.

Отметим, что этот матч стал для казахстанцев вторым на турнире. Ранее Юлия Путинцева проиграла свою встречу швейцарке Белинде Бенчич.

Фото: sports.kz


Новости по теме
Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour
Юлия Путинцева неудачно стартовала на турнире United Cup в Австралии
«Серебро» чемпионата мира считаю достойным результатом - Динара Садуакасова
Теги:
Читайте также
Астана примет легкоатлетический турнир серии World Athletics Indoor Tour
«Серебро» чемпионата мира считаю достойным результатом - Динара Садуакасова
Юлия Путинцева неудачно стартовала на турнире United Cup в Австралии
Российская горнолыжница сменила гражданство и будет представлять Казахстан
Казахстанские горнолыжники готовятся к Олимпийским играм
Призерам Сурдлимпийских игр вручили ключи от квартир в Жамбылской области
Современный инвентарь и оборудование получили казахстанские спортсмены
Названы 10 лучших казахстанских боксеров по итогам 2022 года
Новости партнеров
Популярное
1 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
2 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК
3 Назначены судьи Конституционного суда РК
4 Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
5 Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой

Лента новостей