Казахстан проиграл Великобритании в Кубке Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уступила команде Великобритании в матче группового этапа Кубка Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В решающем матче в парах казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов уступили в трех сетах британскому дуэту Джо Солсбери / Нил Скупски — 6:7, 7:6, 6:7. Таким образом, Казахстан проиграл Великобритании матчевую встречу: ранее в одиночном разряде Дмитрий Попко проиграл Энди Маррею — 4:6, 3:6, а Александр Бублик взял верх над Кэмероном Норри — 6:4, 6:3.

Ранее и Казахстан, и Великобритания лишились шансов на выход в следующую стадию турнира из-за поражений от сборных США и Нидерландов.

Фото: sports.kz



















