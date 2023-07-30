Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан проиграл в медальном зачете Узбекистану на турнире по боксу в Худжанде

    30 Июля 2023, 20:29

    ХУДЖАНД. КАЗИНФОРМ - В Худжанде (Таджикистан) прошел международный юношеский турнир по боксу имени Саидакмала Мукаррамова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В соревнованиях приняли участие 155 боксеров 2007-2008 годов рождения из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Медали были разыграны в четырнадцати весовых категориях.

    Сборная Казахстана по итогам турнира завоевала две золотые медали: чемпионами стали Игорь Соловьев (70 кг) и Аният Тилеужан (80 кг). Лидером медального зачета стала сборная Узбекистана — у нее шесть золотых медалей. На втором месте — Таджикистан — пять золотых медалей. Также одно «золото» завоевала команда Азербайджана.

    Полностью список победителей турнира выглядит так: Асилбек Абдураимов (44 кг, Узбекистан), Абубакр Хасанзода (46 кг, Таджикистан), Мухаммаджон Тулаганов (48 кг, Узбекистан), Хусан Кахоров (50 кг, Узбекистан), Абубакр Кобилов (52 кг, Таджикистан), Шодмехр Давлатов (54 кг, Таджикистан), Абдулло Каримзода (57 кг, Таджикистан), Мухаммадсултон Султонов (60 кг, Таджикистан), Елбек Бахтиеров (63 кг, Узбекистан), Жасур Олимжонов (66 кг, Узбекистан), Игорь Соловьев (70 кг, Казахстан), Килич Хамзаев (75 кг, Узбекистан), Аният Тилеужан (80 кг, Казахстан), Мухаммад Джафаров (+80 кг, Азербайджан).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Таджикистан Узбекистан Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева стартовала с победы на турнире в Польше
    «Барыс» досрочно выиграл «Кубок Блинова»
    Жибек Кулымбетова стала семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    Казахстанский футболист Елдос Ахметов завершает спортивную карьеру
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области