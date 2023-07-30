Казахстан проиграл в медальном зачете Узбекистану на турнире по боксу в Худжанде

ХУДЖАНД. КАЗИНФОРМ - В Худжанде (Таджикистан) прошел международный юношеский турнир по боксу имени Саидакмала Мукаррамова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В соревнованиях приняли участие 155 боксеров 2007-2008 годов рождения из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Медали были разыграны в четырнадцати весовых категориях.

Сборная Казахстана по итогам турнира завоевала две золотые медали: чемпионами стали Игорь Соловьев (70 кг) и Аният Тилеужан (80 кг). Лидером медального зачета стала сборная Узбекистана — у нее шесть золотых медалей. На втором месте — Таджикистан — пять золотых медалей. Также одно «золото» завоевала команда Азербайджана.

Полностью список победителей турнира выглядит так: Асилбек Абдураимов (44 кг, Узбекистан), Абубакр Хасанзода (46 кг, Таджикистан), Мухаммаджон Тулаганов (48 кг, Узбекистан), Хусан Кахоров (50 кг, Узбекистан), Абубакр Кобилов (52 кг, Таджикистан), Шодмехр Давлатов (54 кг, Таджикистан), Абдулло Каримзода (57 кг, Таджикистан), Мухаммадсултон Султонов (60 кг, Таджикистан), Елбек Бахтиеров (63 кг, Узбекистан), Жасур Олимжонов (66 кг, Узбекистан), Игорь Соловьев (70 кг, Казахстан), Килич Хамзаев (75 кг, Узбекистан), Аният Тилеужан (80 кг, Казахстан), Мухаммад Джафаров (+80 кг, Азербайджан).