Казахстан проиграл Канаде на ЧМ-2023 по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана потерпела третье поражение кряду на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан со счетом 1:5 проиграл Канаде. У канадцев шайбы забросили Маккензи Уигар (1-я минута), Лоусон Круз (6-я и 8-я), Джо Велено (20-я) и Сэмми Бле (42-я); у Казахстана отличился Адиль Бекетаев (10-я).

Таким образом, сборная Казахстана проиграла в третьей игре подряд: ранее казахстанские хоккеисты также уступили командам Швейцарии (0:5) и Чехии (1:5), хотя стартовали на турнире успешно — с победы над Норвегией (4:3) по буллитам).

Также в группе сборной Казахстана предстоит провести еще три матча: против Словакии (19 мая), Латвии (20 мая) и Словении (22 мая).