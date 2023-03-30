Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уступила сборной Финляндии в рамках группового чемпионата мира-2023 по хоккею с мячом в Обю (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.
Победу одержала Финляндия со счетом 8:1.
Финляндия – Казахстан 8:1
1:0 – Д. Хейнонен (Т. Лииматайнен)
2:0 – Я. Хивонен
3:0 – Э. Федоров
3:1 – Рауан Исалиев (С. Аманшин)
4:1 - Я. Хивонен (Э. Федоров)
5:1 – Р. Хямяляйнен (Э. Федоров)
6:1 - Т. Люкконен (К. Лямпинен)
7:1 - Т. Люкконен (Д. Хейнонен)
8:1 - К. Лямпинен
В следующем матче сборная Казахстана встретится со сборной США.