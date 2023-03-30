Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уступила сборной Финляндии в рамках группового чемпионата мира-2023 по хоккею с мячом в Обю (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz. Победу одержала Финляндия со счетом 8:1. Финляндия – Казахстан 8:1 1:0 – Д. Хейнонен (Т. Лииматайнен) 2:0 – Я. Хивонен 3:0 – Э. Федоров 3:1 – Рауан Исалиев (С. Аманшин) 4:1 - Я. Хивонен (Э. Федоров) 5:1 – Р. Хямяляйнен (Э. Федоров) 6:1 - Т. Люкконен (К. Лямпинен) 7:1 - Т. Люкконен (Д. Хейнонен) 8:1 - К. Лямпинен В следующем матче сборная Казахстана встретится со сборной США.



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