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    Казахстан проиграл Финляндии в первом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

    30 Марта 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана уступила сборной Финляндии в рамках группового чемпионата мира-2023 по хоккею с мячом в Обю (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Prosports.kz.

    Победу одержала Финляндия со счетом 8:1.

    Финляндия – Казахстан 8:1

    1:0 – Д. Хейнонен (Т. Лииматайнен)

    2:0 – Я. Хивонен

    3:0 – Э. Федоров

    3:1 – Рауан Исалиев (С. Аманшин)

    4:1 - Я. Хивонен (Э. Федоров)

    5:1 – Р. Хямяляйнен (Э. Федоров)

    6:1 - Т. Люкконен (К. Лямпинен)

    7:1 - Т. Люкконен (Д. Хейнонен)

    8:1 - К. Лямпинен

    В следующем матче сборная Казахстана встретится со сборной США.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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