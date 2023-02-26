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    Казахстан проиграл бой за «золото» малого чемпионата мира по боксу

    26 Февраля 2023, 22:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов выступил в финале международного турнира «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Асылкулова в поединке за «золото» в весовой категории до 57 килограммов был выступающий за сборную Болгарии кубинец Хавьер Ибаньес. Этот бой закончился победой Ибаньеса раздельным решением судей.

    Таким образом, Оразбек Асылкулов не смог стать чемпионом малого ЧМ-2023 по боксу и закончил выступление на турнире с серебряной медалью. Добавим, что он был единственным представителем мужской сборной Казахстана в финале. Ранее по ходу турнира Асылкулов выиграл у ирландца Джуда Галлахера, бразильца Луиса Оливейры, узбекистанца Абдумалика Халокова и армянина Артура Базеяна.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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