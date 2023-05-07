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    Казахстан проиграл Беларуси на хоккейном турнире Qazaqstan Hockey Open

    7 Мая 2023, 18:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею потерпела разгромное поражение на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Казахстанские хоккеисты проиграли сборной Беларуси со счетом 0:6. У белорусов шайбы забросили Роман Горбунов (3 минута), Владимир Алистров (9 минута), Тимофей Ковгореня (23 минута), Сергей Романович (37 минута), Егор Чезганов (41 минута) и Андрей Белевич (45 минута).

    Напомним, свой первый матч на турнире сборная Казахстана также проиграла — она уступила команде России со счетом 0:3.

    13 мая Казахстан начнет выступление на чемпионате мира-2023 по хоккею, который пройдет в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Хоккей Зимние виды спорта Сборная Казахстана
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