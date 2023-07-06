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    Казахстан продвигает алматинский апорт в качестве географического указания на полях Ассамблеи ВОИС

    6 Июля 2023, 10:45

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом министр юстиции РК Азамат Ескараев с целью популяризации и продвижения казахстанского географического указания, с гордостью предложил участникам встречи отведать сочные яблоки сорта «Апорт». Представители ВОИС оценили вкус и аромат яблок, отметив их высокое качество и уникальность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Географическое указание является эффективным инструментом защиты и преимущества для продуктов, производимых в определенных географических регионах. Регистрация сорта яблок «Апорт» в качестве географического указания обеспечит ряд преимуществ.

    В первую очередь, это защита уникальности. Географическое указание позволит защитить уникальные характеристики и качество яблок «Апорт», которые связаны с определенными природными и климатическими условиями конкретного региона Казахстана. Это предотвратит неправомерное использование названия «Апорт» для яблок, выращенных в других местах.

    Включение сорта яблок «Апорт» в список географических указаний будет способствовать повышению узнаваемости этого сорта на рынке и создаст доверие у потребителей. Они будут уверены в подлинности и качестве яблок «Апорт» и смогут легко идентифицировать продукт по его географическому указанию.

    Кроме того, защита и продвижение географического указания будут способствовать развитию сельских районов, созданию рабочих мест, а также продвижению продукции на международном рынке.

    Министр юстиции А. Ескараев отметил, что включение сорта яблок «Апорт» в список географических указаний сыграет важную роль в развитии сельского хозяйства и поддержке производителей. Эта инициатива стимулирует экономический рост, развитие туризма, защищает права производителей и поддерживает развитие уникальных сортов яблок в Республике Казахстан

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Минюст Сельское хозяйство
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