Казахстан продолжит свой внешний курс - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и ООН. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«На наших глазах создается новый миропорядок. В условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене. Мы видим, как стремительно падает уровень доверия между государствами, какие жесткие формы приобретает борьба между ними за ресурсы и влияние. Сегодня глобальный статус народов во многом определяется в ожесточенной гонке за технологическое лидерство. Мы также становимся свидетелями нарастания религиозных противоречий и усиления ксенофобских настроений во всем мире», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, особо острое звучание сегодня получают экологические проблемы.

«Все более реальные очертания приобретают прогнозы о скором завершении «нефтяной эры». Все эти вызовы и мировые дисбалансы резко обостряются на фоне пандемии коронавируса. Поэтому значение гармоничного сопряжения внутренних и внешних задач развития страны резко возрастает. Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. Сегодня как никогда важны консолидация нации и беззаветное служение ценностям Независимости каждого гражданина. Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и Организации Объединенных Наций. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире», - заявил Президент Казахстана.

Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград в преддверии Дня Независимости можно прочитать здесь.



