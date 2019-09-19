Казахстан продолжит преследовать Аблязова – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с бывшим руководителем БТА Банка Мухтаром Аблязовым разъяснил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мухтар Аблязов в последнее время активен в социальных сетях. Кто он на самом деле? В конце 90-х он был министром энергетики. В 99-м году освобожден от этой должности из-за допущенных им злоупотреблений и хищений. В июле 2002 года приговором суда Аблязов осужден к шести годам лишения свободы за ряд коррупционных преступлений. Через год он подал ходатайство о помиловании. Президент страны поверил в его раскаяние и выпустил его на свободу. Но Аблязов не раскаялся. Он продолжил свой преступный путь. Начал с убийства своего партнера, завладел банком, где украл миллиарды долларов и вывел их за границу. Еще раз напомню о самых громких его преступлениях. В 2005 году Аблязов организовал заказное убийство своего бизнес-партнера – председателя БТА Банка Ержана Татишева. Исполнитель заказа - Токмади прямо показал, что Аблязов уговорил его за 4 млн долларов совершить убийство Ержана Татишева. Он подробно изложил обстоятельства преступления, которое по плану Аблязова должно было выглядеть как несчастный случай во время охоты», - сказал Сапарбек Нурпеисов.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что Аблязов был объявлен в розыск властями России и Украины, где его обвинили в многомиллиардных хищениях.

В рамках уголовного дела Мухтара Аблязова уже осуждены 42 лица. Добровольно из-за рубежа возвращаются его сообщники, отметил Нурпеисов. Многие из них дали показания против Аблязова.

«Конечно, Казахстан продолжит его преследовать. Аблязов это понимает и боится. Продолжает говорить о гонениях по политическим мотивам, хотя никакой политики в его деле нет. В июле этого года суд Нью-Йорка уличил Аблязова во лжи и отверг его доводы о политическом преследовании. Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 млрд. долларов, признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца» , - подчеркнул начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК.

Сапарбек Нурпеисов призвал население не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций.

«Мы должны уважать закон, ценить достижения нашего государства, где всегда были межнациональное согласие и братство. От вашей сознательности зависит мир и стабильность в нашей стране»,- заключил С. Нурпеисов.