Казахстан продолжит борьбу за безъядерный мир - Касым-Жомарт Токаев

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность растущим соперничеством государств, обладающих ядерным оружием, и заверил, что Казахстан продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом Казахстан значительным образом пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы прекрасно пониманием опасность усиления напряжения в отношениях между ядерными державами. Вследствие этого ядерное разоружение стало важной частью внешней политики Казахстана, и мы продолжим бороться за мир, свободный от ядерного оружия», - сказал Президент РК в ходе общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам К.Токаева, несмотря на некоторый прогресс в этой области, к сожалению, в целом ситуация далека от идеала. Казахстан встревожен растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках обзорных конференций Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось , что в штаб-квартире ООН проходят общие дебаты, в ходе которых главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности.









Фото: Christian Ohde imageBROKER.com Globallookpress







































