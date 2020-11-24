Казахстан продолжает вносить вклад в усилия по стабилизации ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН-ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В Женеве состоялась международная донорская конференция по Афганистану. Мероприятие было посвящено содействию мирового сообщества в достижении мира и восстановления Афганистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

В работе конференции приняли участие Президент Афганистана Мохаммад Гани, министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Атмар, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, а также представители более 70 государств и 30 международных организаций.





Специальный представитель Президента Республики Казахстан по Афганистану Талгат Калиев принял участие в данном мероприятии в формате видеоконференции. В своем выступлении он подчеркнул, что Казахстан продолжает вносить свой вклад в международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, ежегодно оказывая этой стране финансовую, техническую и гуманитарную помощь.

Т. Калиев также подчеркнул важность мирных межафганских переговоров в Дохе, при этом призвал стороны к компромиссам и скорейшему нахождению пути решения конфликта.

Комментируя заявление казахстанского представителя, сопредседатель конференции – министр иностранных дел Афганистана М. Атмар подчеркнул, что «с нетерпением ожидает дальнейшего сотрудничества с Казахстаном».



