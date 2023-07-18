Казахстан продолжает консультации по дальнейшему снижению добычи нефти - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан совместно с нефтедобывающими компаниями продолжает мониторинг соблюдения своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и консультируется по дальнейшему сокращению добычи нефти. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане, как отметили в ведомстве, в последнее время наблюдается снижение добычи в связи с различными причинами, в том числе с авариями на энергоисточниках, а также текущими и ожидаемыми плановыми ремонтными работами на месторождениях, «что в целом способствует реализации намерений республики по соблюдению принятых на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+».

«При этом республика совместно с нефтедобывающими компаниями продолжает проводить мониторинг соблюдения обязательств и продолжает консультации по дальнейшему снижению добычи», - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Казахстан продлит добровольное сокращение на 78 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве предупредительной меры по согласованию со странами - участницами ОПЕК+, объявившими в апреле о добровольных сокращениях.

В июле текущего года Саудовская Аравия приняла решение о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), которое изначально было рассчитано на июль.