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    Казахстан продлил режим «открытое небо» на 5 лет

    6 Января 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был продлен режим «открытое небо» до конца 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

    Режим «открытое небо» действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан. По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области, данный режим внедрен также в Международном аэропорту города Актобе имени Алии Молдагуловой для развития региона.

    «Данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана», - пояснили в МИИР РК.
    МИИР РК Авиация
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