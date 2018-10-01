Казахстан продлил ограничения на ввоз мяса птицы из России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ООО «Белая птица-Ростов» в Ростовской области в октябре этого года Комитет ветеринарного контроля Министерства сельского хозяйства продлил ограничения на ввоз живой птицы и продукции, не прошедшей термическую обработку, а также кормов для птиц из России, передает МИА «Казинформ».

Ранее в Ростовской области на птицефабрике «Белокалитвинская» был обнаружен очаг гриппа птиц. После этого случая сообщалось о новом очаге птичьего гриппа на птицефабрике «Евродон».

Напомним, ранее были введены ограничения по птичьему гриппу на птицефабриках Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Калмыкской Республики, Курской, Пензенской, Самарской, Орловской. Нижегородской, Ростовской областей.

В настоящее время в российском Реестре предприятий Таможенного союза имеется 55 предприятий по выращиванию, производству и переработки птиц и продукции птицеводства, которым ограничен ввоз птицы и птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан.