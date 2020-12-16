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    Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики - Аскар Мамин

    16 Декабря 2020, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    - Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем Независимости!

    16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

    За прошедшие годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна достигла больших успехов в социально-экономическом развитии, укреплении государственности и международного авторитета.

    Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики в период нынешнего глобального экономического кризиса и борьбы с пандемией.

    В целях обеспечения дальнейшего роста экономики, повышения качества жизни и благосостояния населения Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил масштабные задачи по реализации структурных социально-экономических реформ, укреплению индустриального, агропромышленного и инвестиционного потенциала страны.

    Уверен, что наша страна достигнет поставленных целей. Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!, - отметил Премьер-Министр РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК День Независимости
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