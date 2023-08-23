Казахстан признан полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI)

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22 августа в Женеве Союз кинологов Казахстана был признан полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал УДП Дадебаев.

«Хочу поделиться замечательной новостью, которая значительно приблизила мировое признание исконно казахских пород собак «тазы» и «тобет». Сегодня в Женеве Союз кинологов Казахстана был признан полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). 72 из 77 государств-участников Генеральной ассамблеи FCI отдали свой голос за одобрение заявки нашей страны. Это очень важное достижение. Статус полноправного члена Международной кинологической федерации дает право подать заявку на регистрацию наших знаменитых тазы и тобетов как исконно казахских пород. К этому событию наши кинологи шли очень долго, более 20 лет. Я поздравляю СКК с победой и разделяю радость этого успеха! Благодарю всех государственных служащих, дипломатов, представителей других государств и руководство FCI, оказавших помощь и поддержку нашей стране. Напомню, год назад Глава государства поручил УДП взять под патронат работу по восстановлению казахских пород «тазы» и «тобет», а также вопрос международного признания этих пород собак. За прошедший год межведомственной рабочей группой сделано немало. Определен уполномоченный орган — МЭПР РК. Внесены изменения в законы. Новости Союза кинологов Казахстана, которые пришли из Женевы, стали следующим значимым шагом на пути популяризации казахских тазы и тобет на международном уровне и добавили уверенности в успешной реализации поручения Президента страны. Впереди нас ждет тесная работа с FCI. И, прежде всего, с комиссией по стандартам. По линии Минэкологии предстоит запустить в работу Национальный центр тазы и тобет, который займется дальнейшими иссследованиями породы, тесным взаимодействием с кинологической общественностью», - говорится в сообщении.





