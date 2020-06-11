Казахстан признали самой миролюбивой страной в СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял 70-е место в Глобальном индексе миролюбия, опубликованном аналитическим центром «Институт экономики и мира» (IEP), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В перечне из 163 государств первое место заняла Исландия.

На второй строчке - Новая Зеландия, на третьей – Португалия. Также в десятку самых безопасных стран вошли Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Казахстан же признали самой миролюбивой страной на постсоветском пространстве в группе «Россия и Евразия». В целом, наша страна занимает 70-ю строчку в рейтинге 2020 года. Молдова расположилась после Казахстана — на 71-м месте, Кыргызстан — на 93-м, Беларусь — на 94-м.

Global Peace Index – индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Рейтинг составляется ежегодно с 2007 года.