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    Казахстан приветствует Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией

    28 Декабря 2020, 19:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республика Казахстан приветствует Соглашение о торговле и сотрудничестве, достигнутое Европейским Союзом и Великобританией 24 декабря 2020 года. Об этом говорится в Заявлении Министерства иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД.

    «Обе стороны являются крупными и важными партнерами Казахстана и мы считаем, что эта договорённость открывает новые возможности для укрепления наших связей с Брюсселем и Лондоном. Высоко ценим наше Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, вступившее в силу 1 марта 2020 года, и ожидаем подписания нового двустороннего Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Великобританией в 2021 году», - говорится в тексте Заявления.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Евросоюз Великобритания
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