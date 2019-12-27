Казахстан привержен дальнейшему курсу преобразований – азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Опыт братского Казахстана по достижению титанической задачи обеспечения долгосрочного и всестороннего экономического роста, перехода к инновационной и диверсифицированной модели экономики и усовершенствования системы государственного управления представляет особый интерес и для Азербайджана. Об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Отношения между Казахстаном и Азербайджаном, которые охватывают практически все сферы, находятся на самом высоком уровне, проверены временем и носят стратегический характер, считает эксперт.

«Как и Казахстан, Азербайджан сейчас находится в активной фазе структурных политических и экономических реформ. Недавно глава Азербайджана подчеркнул, что в современном мире «альтернативы реформам нет». В этой связи опыт Казахстана представляет интерес для Азербайджана», - говорит Ф.Шафиев.

Выступление Президента Токаева на втором заседании Национального совета общественного доверия четко показало твердую приверженность Правительства Казахстана курсу дальнейших масштабных структурных преобразований, считает спикер.

По мнению Ф. Шафиева, важный момент в выступлении Президента Токаева – это подчеркивание важности обеспечения подотчетности и прозрачности государственных структур. В связи с этим инициатива введения в составы советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества только повысит эффективность и гибкость этих структур. Такие инициативы, как «бюджета народного участия», увеличивают прозрачность и открытость госструктур и укрепляют доверие общества к системе государственного управления в целом. Более активное вовлечение общественности только повысит эффективность и оптимизацию предоставления государственных услуг.

«Другая интересная инициатива - введение обязательной 30%-ной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Меры, направленные на повышение вовлеченности женщин и молодежи в политический процесс, позитивно скажутся на обеспечении всестороннего и устойчивого роста страны», - подчеркнул эксперт.

Резюмируя спикер отметил, что в целом, выступление Президента Казахстана показало, что модернизация структуры государственного управления является фундаментом обеспечения устойчивого и диверсифицированного экономического роста.