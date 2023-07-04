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    Казахстан приступает к созданию новой группировки спутников ДЗЗ

    4 Июля 2023, 22:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК и ТОО «Ghalam» подписали договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего пространственного разрешения «KazEOSat-MR», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация проекта по созданию группировки спутников «KazEOSat-MR» будет осуществлена отечественными специалистами на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов (СбИК КА) в городе Астане. Это будет первый заказ для СбИК, который позволит выйти ему на мировой рынок производства космических аппаратов», - сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

    Новая группировка спутников предназначена для замены действующего спутника ДЗЗ среднего разрешения «KazEOSat-2».

    В результате реализации проекта будет создана система, состоящая из трех космических аппаратов, позволяющая осуществлять ежедневную космическую съемку заданной территории Казахстана.

    Председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов и генеральный директор казахстанско-французского совместного предприятия ТОО «Ghalam» Кайыржан Кожаев в присутствии депутатов Мажилиса РК, представителей МЦРИАП РК и ведомственных предприятий подписали договор о создании «KazEOSat-MR».

    Данные ДЗЗ среднего разрешения широко используются для цифровизации отраслей экономики.

    На сегодняшний день космическая система ДЗЗ Республики Казахстан состоит из двух космических аппаратов среднего (6 метров) и высокого (1 метр) пространственного разрешения, которые обеспечивают космический мониторинг всей территории нашей страны.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Промышленность МЦРИАП
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