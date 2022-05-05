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    Казахстан принял участие во Всемирном лесном конгрессе в Корее

    5 Мая 2022, 22:30

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В Сеуле состоялся XV Всемирный лесной конгресс. В мероприятии приняли участие члены казахстанской делегации во главе с вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алией Шалабековой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В состав казахстанской делегации вошли депутаты Мажилиса Парламента РК: председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию А. Милютин и Г. Елеуов.

    А.Шалабекова выразила признательность за организацию, приглашение принять участие в работе конгресса и отметила важность сохранения и увеличения лесного фонда. Она также подчеркнула, что в этом направлении в Казахстане идет реализация поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке двух миллиардов деревьев до 2025 года. Уже высажено 200 млн деревьев (или 10%).

    Всемирный лесной конгресс проводится каждые шесть лет под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и считается одним из самых влиятельных собраний представителей лесного сектора в мире.

    В мероприятии приняли участие представители 144 стран мира, главы международных и научных организаций, послы и дипломаты, аккредитованные в Республике Корея, а также более 30 министров и представителей соответствующих ведомств.

    Прошла двусторонняя встреча вице-министра Алией Шалабековой c министром Корейской лесной службы г-ном Бьенгам Чой и председателем Азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) г-ном Рикардо Кальдероном.

    «Республика Казахстан привержена выполнению взятых на себя международных обязательств по сохранению биологического разнообразия, по борьбе с изменением климата, опустыниванием и деградацией земель. В целях достижения целей Боннского вызова мы обязались с 2021 увеличивать объемы воспроизводства лесов и лесоразведения на 10 тыс. га. ежегодно, что в итоге с 2011 по 2030 годы года составит 1,5 млн га.»,- сообщила вице-министр.

    Был также отмечен вклад Республики Корея в борьбе с последствиями экологической катастрофы, связанными с осушением Аральского моря. К примеру, успешно реализован совместный проект по фитолесомелиорации осушенного дна Аральского моря в Кызылординской области на площади 13,3 тыс. га.

    Учитывая успешный опыт сотрудничества было предложено повторить работу по озеленению Аральского региона.

    В 2019 году Республика Казахстан присоединилась к Соглашению о создании азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO).

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Корея Минэкологии
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