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    Казахстан принял участие в заседаниях Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению

    25 Февраля 2020, 09:15

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в заседаниях сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В сегменте по правам человека, проходящем в период 75-ой годовщины ООН, участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы государств и министры из более чем 55 стран, а также руководители международных организаций.

    Выступая на заседании Совета, М. Тлеуберди подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев, продолжая курс Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, привержен полному достижению национальных и международных стандартов в области прав человека. Министр проинформировал участников о реализации положений Послания Главы государства, касающихся защиты прав человека, акцентировав внимание на концепции «Слышащего государства» и создании Национального совета общественного доверия.


    В качестве практических шагов по реализации Послания и выполнению рекомендаций ООН были приняты решения о присоединении Казахстана ко Второму Факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, совершенствование законодательства о митингах и ужесточение наказания за насилие против женщин и детей.

    М. Тлеуберди отдельно отметил успех гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа» по возвращению на родину свыше 600 казахстанских граждан, в большей части, женщин и детей из Сирии и Ирака, и подчеркнул готовность Казахстана обмениваться накопленным опытом в этой сфере.

    Говоря о поддержке усилий ООН в области устойчивого развития, министр сообщил об открытии в Алматы Хаба ООН по реализации Целей устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана, в котором в настоящий момент уже функционируют 16 агентств ООН, имеющие региональный, субрегиональный и страновой статус.

    Выступая с трибуны Конференции по разоружению, министр иностранных дел подчеркнул неизменную приверженность Казахстана реализации инициативы Елбасы о достижении безъядерного мира к 2045 году. М. Тлеуберди констатировал существующую кризисную ситуацию в сфере разоружения и призвал делегации начать предметную работу по выработке новых договоренностей в сфере ядерного разоружения, прекращения производства расщепляющегося материала для ядерного оружия, предотвращения гонки вооружений в космосе и предоставления гарантий безопасности неядерным государствам.

    Отмечая важность проводимой в апреле-мае этого года в Нью-Йорке обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу 50 лет назад, глава МИД РК подчеркнул центральную роль данного Договора в системе международной безопасности. В качестве приоритетных задач на ближайшие пять лет он обозначил необходимость продолжения работы по расширению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, включая регион Центральной Азии. Кроме того, министр проинформировал участников о ратификации Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия 29 августа прошлого года – в день, объявленный ООН «Международным днем против ядерных испытаний».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН МИД РК Права человека Россия РК в СБ ООН
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