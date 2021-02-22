Казахстан принял участие в заседании Совета ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял участие в онлайн-заседании сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящего в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии участвовали Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы правительств и министры из более 150 стран, а также представители международных организаций.

В своем выступлении М. Тлеуберди подчеркнул, что в год 30-летия Независимости страны одним из ключевых приоритетов развития страны остается курс Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, направленный на соблюдение национальных и международных стандартов в области прав человека.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал участников об успешном опыте реализации пакета политических реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в части защиты прав человека, построения демократического общества и внедрения концепции «Слышащего государства». Среди актуальных достижений, в частности, отмечалось принятие нового закона о мирных собраниях, декриминализация клеветы, гуманизация отдельных статей уголовного кодекса, внедрение 30%-ной избирательной квоты для женщин и молодежи, а также присоединение Казахстана ко Второму факультативному протоколу об отмене смертной казни.

М. Тлеуберди подтвердил приверженность Казахстана вносить посильный вклад в коллективные глобальные усилия по укреплению мира, согласия и обеспечению фундаментальных прав человека. В этой связи он озвучил заявку нашей страны на членство в СПЧ ООН на период 2022-2024 годы и выразил надежду на ее поддержку международным сообществом.



