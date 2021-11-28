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    Казахстан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЭС

    28 Ноября 2021, 12:06

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Шахрат Нурышев принял участие в 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло под председательством Туркменистана в городе Ашхабаде в преддверии 15-го саммита ОЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов и руководители специализированных агентств ОЭС.

    Министры согласовали проекты повестки дня предстоящего саммита ОЭС и итогового документа – Ашхабадского консенсуса для действий (Ашхабадская декларация), принятие которой планируется на заседании лидеров стран ОЭС.

    Советом были заслушаны отчеты о деятельности генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам ОЭС на 2021-2022 годы, одобрен бюджет Секретариата ОЭС на 2022 год и актуализирована Концепция развития ОЭС до 2025 года.

    Кроме того, на заседании были утверждены кандидатуры номинантов на премию ОЭС. В категории история, культура, литература и искусство утверждена кандидатура главы лаборатории физической антропологии Национального музея при Министерстве культуры и спорта РК Оразака Исмагулова.

    По итогам заседания СМИД состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между ОЭС и ЭСКАТО.

    Накануне министерской встречи в рамках бизнес-форума ОЭС был подписан меморандум, направленный на увеличение грузоперевозок по железнодорожному коридору Казахстан-Туркменистан-Иран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика Туркменистан
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