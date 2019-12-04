Казахстан принял участие в заседании ОЭСР в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку состоялось 6-е заседание министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) в котором принял участие вице-министр сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков. По итогам заседания принята Бакинская декларация по сельскому хозяйству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан придает большое значение участию в деятельности ОЭСР. Необходимым условием для этого является эффективность регионального и многостороннего сотрудничества. Казахстан рассматривает организацию как действенный инструмент по развитию социально-экономического и технического сотрудничества между ее странами-членами. ОЭСР представляет собой основу для многостороннего экономического сотрудничества, эффективной коммуникационной сети и содействует экономической и продовольственной безопасности и стабильности обширного региона», - отметил вице-министр.

Также в ходе выступления Н. Даирбеков проинформировал участников о деятельности в области АПК в Казахстане.

«Казахстан является крупнейшим хабом по производству продовольствия в регионе, сельскохозяйственный сектор является одной из перспективных отраслей экономики, развитию которой уделяется особое внимание и поддержка государства. В РК за последние 5 лет производство сельхозпродукции и продукции его переработки увеличились в 1,4 раза. Среднегодовые темпы роста производительности труда в АПК составили 24%. Отрасль является привлекательным для бизнеса. За это время в сектор привлечено 3,3 млрд долларов США инвестиций, а также располагает огромным потенциалом для дальнейшего увеличения объемом производства», - сказал Н. Даирбеков.

«Министерство постоянно совершенствует механизмы и увеличивает объемы господдержки. Средства направляются на удешевление процентной ставки по кредитам или лизингу техники для сельхозтоваропроизводителей, а также на инвестиционное субсидирование. Все эти предлагаемые меры входят в «зеленую» корзину и в рамках требований ВТО применяются без ограничений», - отметил он.





Н. Даирбеков также сказал, что Казахстан намерен и далее расширять экспортные рынки и номенклатуру экспортных товаров. Начато реформирование аграрной науки и образования, которое ориентировано на потребности бизнеса и трансферт технологий. Кроме того, он сообщил, что помимо реализации системных и отраслевых мер, ведется реализация крупных инвестиционных проектов в сельскохозяйственной сфере.