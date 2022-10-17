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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Казахстан принял участие в СМИД Организации тюркских государств

    17 Октября 2022, 22:44

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своем выступлении Мухтар Тлеуберди отметил всевозрастающую и консолидирующую роль организации на международной арене. Министр поблагодарил представителей ОТГ за участие в юбилейном Саммите СВМДА, который состоялся 12-13 октября т.г. в г.Астана.

    В ходе заседания участники обсудили вопросы подготовки к Саммиту глав государств ОТГ, который состоится в ноябре т.г. в Узбекистане, а также утверждены окончательные проекты документов, планируемых к подписанию в ходе данного мероприятия.

    Организация тюркских государств (ОТГ) была создана по инициативе Казахстана в 2009 году в городе Нахчыван (Азербайджан). Секретариат ОТГ находится в г.Стамбул (Турция). В настоящее время в Организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.


    Фото:gov.kz
    МИД РК Тюркский мир
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