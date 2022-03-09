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    Казахстан принял участие в основных дебатах 49-й сессии Совета ООН по правам человека

    9 Марта 2022, 17:00

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Постоянный представитель Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ерлан Алимбаев принял участие в общих дебатах 49-й сессии Совета ООН по правам человека, на которых обсуждался основной доклад Верховного комиссара Мишель Бачелет о ситуации с правами человека в мире. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    На площадке главного правозащитного органа ООН Постпред Казахстана представил информацию о принимаемых в нашей стране мерах по обеспечению всестороннего и транспарентного расследования январских событий, а также проводимых реформах в рамках строительства «Нового Казахстана» и инициативах Главы государства по решению жизненно важных социально-экономических проблем населения.

    В комментариях к докладу М.Бачелет делегации Евросоюза и Люксембурга отметили приверженность казахстанских властей к достижению поставленных целей и призвали обеспечить открытое и независимое расследование январских событий.

    Как подчеркнул казахстанский дипломат, в качестве полноправного и ответственного члена Совета Казахстан поддерживает постоянный диалог с Управлением Верховного комиссара по правам человека и со специальными процедурами ООН, а также активно взаимодействует с международными НПО в целях защиты прав человека в стране.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Права человека
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