Казахстан принял участие в обсуждении единой системы халал сертификации в Мекке

МЕККА. КАЗИНФОРМ - Казахстан на пути к созданию инфраструктуры качества халал и продвижению экспорта в исламские страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитет технического регулирования и метрологии в Facebook.

В г. Мекка (Саудовская Аравия) состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Института стандартов и метрологии Исламских стран SMIIC. В заседании приняли участие более 30 стран полноправных членов SMIIC, а также более 10 стран и организаций наблюдателей.

На заседании рассмотрены стратегические, финансовые и технические вопросы SMIIC, подведены итоги года в рамках деятельности организации, а также принято решение о принятии Кувейта, Индонезии и Российской Федерации в состав SMIIC, утверждено проведение следующей Генеральной Ассамблеи 3 ноября 2020 года в г. Медина (Саудовская Аравия).

В настоящее время основное внимание исламского мира направлено на создание единой международной инфраструктуры качества халал.

В рамках SMIIC функционирует 15 технических комитетов по стандартизации, 5 из которых напрямую связаны с разработкой стандартов Халал. На сегодняшний день, действует 4 стандарта и находится в разработке 15 стандартов SMIIC в области Халал.

Напомним, что на сегодня в рамках создания единой системы Халал сертификации, сообщество SMIIC разделено на 2 группы. Первая группа предпочитает разрешать проведение сертификации и выдачу сертификатов соответствия только органам по подтверждению соответствия (ОПС) Исламских стран. Вторая группа считает, что необходимо допустить аккредитацию ОПС немусульманских государств для проведения работ по сертификации Халал. Данный вопрос до сих пор остается открытым.

Также в рамках мероприятия, состоялась рабочая встреча с представителями Национального органа по стандартизации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК и Ирана ISIRI, на которой достигнута договоренность об упрощении некоторых положений сотрудничества между Казахстанским институтом стандартизации и ISIRI, что позволит ускорить процесс подписания Соглашения.

Подписан документ о намерении сотрудничать между Национальным органом по стандартизации Казахстана и Органом по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива GSO, что является первым шагом по укреплению взаимодействия между Казахстаном и странами Персидского залива в области стандартизации.

Кроме того, 6-7 ноября проведены рабочие встречи с экспертами GSO по вопросам взаимного сотрудничества в области стандартизации и развития экспорта/импорта между Казахстаном и странами залива. Представители GSO презентовали информацию о системе технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия стран арабского региона и отметили, что в случае необходимости применения или принятия стандартов GSO в качестве национальных на территории Казахстан, GSO всецело готов к сотрудничеству и представит доступ к текстам региональных стандартов GSO.