Казахстан принял участие в министерской встрече Движения неприсоединения

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Делегация Казахстана во главе с заместителем министра иностранных дел Ержаном Ашикбаевым приняла участие во встрече глав МИД государств-членов Движения неприсоединения, состоявшейся в городе Баку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Выступая на мероприятии, Е.Ашикбаев отметил, что под руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан закрыл Семипалатинский ядерный полигон и добровольно отказался от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. Подчеркнул, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается главным приоритетом Казахстана и призвал государства-члены объединить усилия в этом направлении для обеспечения безопасного будущего.

Глава казахстанской делегации добавил, что страна также внесла свой практический и ощутимый вклад в ядерное разоружение, создав вместе с четырьмя странами Центральной Азии уникальную зону, свободную от ядерного оружия, разместив Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ и приняв резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную Международному дню против ядерных испытаний, а также ратифицировав Договор о запрещении ядерного оружия.

Касаясь вопроса борьбы с терроризмом, Е.Ашикбаев отметил инициативу Казахстана относительно принятия Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, являющегося одним из способов создания глобальной контртеррористической коалиции, и выразил надежду на присоединение стран-членов Движения к данному документу.

Кроме того, обратив внимание участников на необходимость постепенной трансформации СВМДА в полноценную региональную организацию, Е.Ашикбаев добавил, что Казахстан в рамках своего председательства в СВМДА в 2020 году направит усилия на углубление отношений с другими международными организациями и многосторонними институтами, в том числе с Движением неприсоединения.

В завершении заместитель министра информировал участников об открытии в мае 2019 года Центра ООН по целям устойчивого развития (ЦУР) в городе Алматы, деятельность которого будет способствовать укреплению мира, стабильности и устойчивому развитию всего региона.

На полях мероприятия также состоялись двусторонние встречи главы казахстанской делегации с главами делегаций Республики Кения А.Намвамба и Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Куок Дунгом, в ходе которых были обсуждены вопросы текущего состояния и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Стороны договорились продолжить регулярные контакты и оказывать поддержку по вопросам, представляющим взаимный интерес.