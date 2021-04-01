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    Казахстан принял участие в межмидовских консультациях стран ОДКБ

    1 Апреля 2021, 20:38

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков принял участие в межмидовских консультациях на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями о текущей работе Организации, в конструктивном ключе обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям её деятельности, в том числе по подготовке к предстоящему в мае текущего года в Душанбе заседанию Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК ОДКБ
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