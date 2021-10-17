Казахстан принял участие в международном исследовании Приэльбрусья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 сентября по 10 октября 2021 года ученые из разных стран, в том числе и Казахстана, принимали участие в экспедиции на Эльбрус, целью которой стало проведение комплексного экологического обследования ключевых объектов его Южных склонов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на QazaqGeography.

Нашу страну представляла сотрудник РОО «QazaqGeography», ученый, геоэколог Аида Табелинова. Аида является специалистом в области ландшафтоведения, географии и ГИС-картографирования.

Одной из главных ее задач в экспедиции стало исследование ландшафтных особенностей национального парка, а также составление программы по ландшафтному планированию территорий с целью снижения рекреационной нагрузки. К слову, рекреационная нагрузка — это степень влияния отдыхающих, транспортных средств и сооружений на природные комплексы.

Во время экспедиции группа ученых исследовала экологические тропы национального парка Приэльбрусья, производила отбор проб воды с целью определения ее качества, составляла геоэкологические карты и много другое. Такой опыт, несомненно, пригодится и для исследования казахстанских национальных парков.

По словам Аиды Табелиновой, в Казахстане и других постсоветских странах вопрос развития экотуризма и неизбежно сопровождающей его рекреационной нагрузки, остается актуальным. К сожалению, нет единой, общепринятой методики расчетов, которые бы давали максимально точно определяли нагрузку. А неверные расчеты могут навредить ландшафту и экологии. Однако, благодаря исследованиям, проведенным в рамках Заповедной школы Русского географического общества, ученые готовы предложить свои рекомендации.

«Сегодня «QazaqGeography» занимается развитием экологического туризма в национальных парках «Чарын» и «Алтын-Эмель», поэтому опыт, полученный нами в Приэльбрусье, послужит основой для проведения исследований таких же проектов в казахстанских нацпарках. К тому же это поможет популяризировать экотуризм, не нанося вред окружающей среде», - говорит Аида Табелинова.

«В результате 10-дневной экспедиции было собрано более 40 литров образцов природных вод и выполнено 12 маршрутов по территории нацпарка. В ходе исследований было выявлено комплексное влияние снегоходов и ратраков на снежный и ледниковый покров южного склона Эльбруса, определены основные центры загрязнения от туристической инфраструктуры, обозначены проблемы ландшафтного зонирования нацпарка, а также проведена предварительная оценка экологической емкости природно-территориальных комплексов на территории Приэльбрусья», - подвел итог научный консультант экспедиции, старший научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей Маслаков.

Результаты, полученные во время работы Заповедной школы РГО, не только войдут в отчет, который до конца года должен быть представлен в Министерство природных ресурсов и экологии России, но и будут опубликованы в журнале Русского географического общества «Geography Environment Sustainability».