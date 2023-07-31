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    Казахстан принял участие в конференции по совершенствованию овец гиссарской породы в Таджикистане

    31 Июля 2023, 20:31

    ДУШАНБЕ. KHOVAR - КАЗИНФОРМ - В работе конференции приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиёзода, учёные и специалисты в области животноводства из Таджикистана, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Канады, Китая и Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Khovar.

    Овца гиссарской породы сугубо таджикская, история ее происхождения уходит в далекую древность. Гиссарская овца — это порода местных овец с жёсткой шерстью и крупным курдюком. Эта овца выращивается для мяса и жира. Гиссарская овца — самая большая овца в мире. Она была выведена в Гиссарской долине.

    В 50-х и 60-х годах прошлого века овца гиссарской породы использовалась для улучшения местных узбекских, кыргызских и казахских пород овец, способствовала созданию в Таджикистане новой породы таджикских овец.

    Целью проведения международной научно-практической конференции «Селекционные достижения по совершенствованию овец гиссарской породы и её роли в создании новых пород и типов» является анализ и отражение материалов о сегодняшнем состоянии овец гиссарской породы в Республике Таджикистан и других странах, достигнутых результатов в направлении улучшения наследственных качеств и производительности, рационального использования, расширения зоны разведения этой породы овец и на этой основе разработки планов стратегии устойчивого развития отрасли с учётом достижений и передового опыта науки и практики.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Наука Таджикистан Международная деятельность РК
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