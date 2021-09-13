Казахстан принял участие в конференции ООН по гуманитарной ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН-ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев принял участие посредством видеосвязи в Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Среди её участников были Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, а также представители государств-членов Организации и международных организаций.

В своём выступлении Т. Калиев заявил, что Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане. Он отметил инициативу о создании в городе Алматы международного гуманитарного логистического хаба под эгидой ООН, призванного обеспечить консолидированную безопасную доставку международной гуманитарной помощи в Афганистан.



