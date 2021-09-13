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    Казахстан принял участие в конференции ООН по гуманитарной ситуации в Афганистане

    13 Сентября 2021, 21:36

    НУР-СУЛТАН-ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Специальный представитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев принял участие посредством видеосвязи в Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Среди её участников были Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс, а также представители государств-членов Организации и международных организаций.

    В своём выступлении Т. Калиев заявил, что Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане. Он отметил инициативу о создании в городе Алматы международного гуманитарного логистического хаба под эгидой ООН, призванного обеспечить консолидированную безопасную доставку международной гуманитарной помощи в Афганистан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Афганистан
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