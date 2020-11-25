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    Казахстан принял участие в Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

    25 Ноября 2020, 15:22

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 13-ом заседании Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    В мероприятии также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Республики Корея Кан Гён Хва, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов, Узбекистана Абдулазиз Камилов и Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нурлан Ниязалиев.

    Главы МИД обсудили вопросы сотрудничества в сферах здравоохранения, дистанционного образования, стандартизации и окружающей среды.

    В сфере здравоохранения между делегациями состоялся обстоятельный обмен мнениями касательно эффективного взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, преодолению ее негативных последствий для экономики региона и активизации внешнеэкономической деятельности.

    Стороны также затронули вопросы дистанционного образования, повышения квалификации преподавательского состава, мониторинга посещений и проведения срезов знаний. Отдельное внимание уделено содержанию и системе мотивации. Участники заседания согласились обмениваться опытом реализации образовательных программ с применением цифровых технологий.

    В области технической стандартизации главы делегаций обсудили устранение технических барьеров в торговле, повышении качества и конкурентоспособности продукции, а также национальные стандарты стран Центральной Азии и Республики Корея.

    Участники форума были едины во мнении о необходимости глубоких системных преобразований на пути к зеленой экономике, снижении нагрузки на окружающую среду и природные ресурсы.

    В аспекте модернизации экономики Центральной Азии интерес представляет экономический и технологический потенциал Республики Корея. В целях минимизации ущерба социально-экономическому положению наших стран принято решение направить усилия Форума на восстановление торгово-экономического взаимодействия. Участники намерены сосредоточить внимание на стратегически значимых направлениях многостороннего взаимодействия.

    На полях форума также в онлайн-формате проходит Первое заседание Делового совета с участием торгово-промышленных палат стран Центральной Азии и Корейской международной ассоциации по торговле (KITA).

    В целом, активизация многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и Республикой Корея на основе взаимного уважения и выгоды отвечает общим интересам региона и является важным фактором устойчивого развития.

    По итогам форума принято Совместное заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Республики Корея.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Корея
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