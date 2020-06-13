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    Казахстан принял участие в церемонии запуска Дорожной карты цифрового сотрудничества ООН

    13 Июня 2020, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась онлайн-церемония запуска Дорожной карты цифрового сотрудничества ООН, во время которой министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев выступил с докладом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В церемонии приняли участие Генеральный секретарь ООН, президенты Швейцарии и Сьерра-Леона, руководители таких международных организаций, как Всемирный экономической форум, Mastercard, консорциум Всемирной паутины и другие.

    Приветствуя участников онлайн-церемонии, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подчеркнул, что пандемия коронавируса в очередной раз подтвердила важность мирового тренда, направленного на цифровизацию, а также необходимость дальнейшего укрепления международного партнерства в этой сфере. В этой связи Дорожная карта цифрового сотрудничества, разработанная ООН, включает в себя наиболее приоритетные направления цифровизации, а также дальнейшие шаги по усилению международного взаимодействия.

    Аскар Жумагалиев в своем докладе рассказал о реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», запущенной по поручению руководства страны. «Благодаря такому пристальному вниманию, уже удалось довести уровень госуслуг, оказываемых онлайн, до 82%, при этом достижение плана в 90%, намечено уже до конца 2020 года. Дальнейшее видение нашей страны заключается в развитии искусственного интеллекта, 5G, анализа данных и других аспектов, сокращении цифрового разрыва между городом и селом в сфере образования. Для Казахстана цифровое международное сотрудничество является важным компонентом дальнейшего развития», - подчеркнул глава МЦРИАП РК.

    Модератор презентации Дорожной карты заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд, говоря о цифровых достижениях Казахстана, дал нашей стране высокую оценку, подчеркнув ее роль в международных процессах.

    «Во время одной из моих последних поездок перед коронавирусом, я посетил Казахстан, где принял участие в форуме «Digital Almaty-2020». Я был очень впечатлен большим прогрессом, достигнутым Казахстаном в обеспечении населения интернетом и росте цифровой грамотности», - отметил заместитель Генерального секретаря ООН.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    ООН Связь, ТВ, IT Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество
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