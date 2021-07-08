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    Казахстан принял участие в 11-ой общей сессии ГенАссамблей Европейских организаций по стандартизации

    8 Июля 2021, 15:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Республика Казахстан в статусе органа-компаньона приняла участие в работе 11-ой общей сессии Генеральных Ассамблей Европейских организаций по стандартизации: Европейского комитета по стандартизации CEN и Европейского электротехнического комитета CENELEC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

    Глобальной задачей CEN и CENELEC является снижение технических барьеров в мировой торговле за счет гармонизации стандартов и технических требований между странами, проявляющими интерес к экономическому сотрудничеству с Европой. Организации поддерживают активный диалог между государствами по вопросам стандартизации, и участие Казахстана в этом процессе способствует принятию таких стандартов для производства и промышленности, которые гармонизируют с требованиями европейской модели.

    На онлайн-заседании CEN и CENELEC 24 июня нашу страну представляли эксперты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Партнерами по диалоговой площадке стали порядка 200 представителей из различных стран мира.

    В ходе сессии большинством голосов были приняты изменения в Уставы CEN и CENELEC, связанные с влиянием Brexit и изменениями в законодательствах других стран ЕС.

    Стороны утвердили положение о том, что членом CEN/CENELEC может быть только один представитель от одной страны. Что необходимым условием для вступления в CEN и CENELEC является членство в ISO (Международной организации по стандартизации) и IEC (Международной электротехнической комиссии по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий) соответственно.

    Также был достигнут консенсус по вопросу обязательной адаптации странами-членами на национальном уровне всех стандартов Европейского комитета по стандартизации EN, принятых CEN/CENELEC.

    Участники сессии приняли отчеты вице-президентов по ведению политики и по техническим советам CEN и CENELEC. После чего значительное внимание было уделено обсуждению пяти ключевых приоритетов Стратегии CEN и CENELEC до 2030 года.

    В их числе – признание Европейским Союзом и Европейской Ассоциацией свободной торговли EFTA стратегической ценности системы европейской стандартизации. Что, в свою очередь, способно оказать заметное влияние на активизацию торговли и обмена в таких областях как строительство, производство материалов, машиностроение и транспорт.

    Следующий приоритет – это эффективные решения по цифровизации в рамках CEN/CENELEC, актуальность которых будет только возрастать в условиях динамики физических барьеров в международном обмене.

    Важным вопросом повестки стало удовлетворение растущей востребованности документов CEN и CENELEC и повышение осведомленности о них широкого круга пользователей из заинтересованных стран.

    Участники подтвердили лидерство системы CEN и CENELEC в европейской стандартизации и усиление их влияния на международном уровне, согласились с необходимостью установления ключевых показателей эффективности по каждому из перечисленных приоритетов в долгосрочной перспективе.

    Наша страна в статусе органа-компаньона представлена в CEN и CENELEC с 1 июня 2014 года. Партнерство с организациями, которые,

    согласно Регламенту ЕС № 1025/2012 о европейской стандартизации, официально признаны Евросоюзом полномочными органами по разработке европейских стандартов, для нашей страны стратегически значимо.

    CEN и CENELEC принимают и содействуют принятию в том числе Казахстаном так называемых «гармонизированных» стандартов, благодаря которым обеспечивается соблюдение обязательных требований безопасности и «презумпция соответствия» продукции европейским регламентам или директивам. Перспективы сбыта такой продукции на европейском рынке и рынках стран-участниц CEN/CENELEC значительно расширяются.

    Участие Казахстана в CEN и CENELEC позволяет также принимать европейские стандарты в качестве национальных стандартов, получать прямой доступ к базе стандартов и публикаций CEN и CENELEC, участвовать в деятельности технических органов и заседаниях руководящих органов CEN/CENELEC в качестве наблюдателя.

    На сегодняшний день в Казахстане принято 1161 национальных стандартов на основе ЕN, в том числе – еврокоды в строительной отрасли. Казахстанские эксперты из АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» участвуют в работе технического комитета CEN 250 «Строительные еврокоды» и 340 «Антисейсмические устройства».

    Кроме того, CEN и CENELEC оказывают широкое содействие принятию идентичных стандартов и развитию диалога со странами Таможенного Союза, в частности, в таких областях, как строительство и электротехнический сектор.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Промышленность Строительство Минторговли
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