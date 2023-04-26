Казахстан принимает все меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все банки второго уровня, финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения санкций. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно санкций и применении их в финансовом секторе, то все банки второго уровня Казахстана, все финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими регуляторами, регуляторами Великобритании и европейскими регуляторами. То есть, значительно усилены комплаенс процедуры, комплаенс службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки – полностью эти требования соблюдаются», - сказала Мадина Абылкасымова.

Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка отметила, что сейчас больше вопрос стоит в том, чтобы банковская система не была использована для обхода санкций.

«Это очень важно, и соответствующие комплаенс процедуры также предусмотрены банками второго уровня. Для регулирования данного вопроса у нас утверждены в соответствии с требованиями FATF детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. То есть, отдельное есть постановление и регулирование по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и по микрофинансовому сектору. В прошлом году мы начали проводить процедуру взаимной оценки Евразийской группы. Она проводит оценку в соответствии с законодательством Казахстана и практики применения по соблюдению рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег, противодействию терроризму. В рамках данных постановлений в обязательном порядке предусмотрены соответствующие процедуры», - добавила Мадина Абылкасымова.

Она также сообщила, что никаких уведомлений о санкциях не было.

«Никаких уведомлений нет. То есть, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют и регуляторы, а также внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков», - резюмировала Мадина Абылкасымова.



