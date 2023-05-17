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      Правительство

    Казахстан принимает меры по недопущению вывоза субсидируемых удобрений

    17 Мая 2023, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК утвержден перечень отдельных видов удобрений, экспорт которых смогут осуществлять только их производители. Мера принимается для борьбы с вывозом данной продукции за пределы республики и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    «Речь идет о таких видах удобрений, как нитрат аммония и аммофос, которые очень востребованы у аграриев. Для насыщения ими внутреннего рынка, что особенно важно в весенне-полевой сезон, Правительство страны осуществляет субсидирование их стоимости в размере 50%. Вместе с тем низкими ценами пользуются и перекупщики. Так, таможенные органы фиксируют факты экспорта субсидируемых удобрений казахстанского происхождения другими субъектами рынка, помимо их производителей. Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев», - отметили в пресс-службе Правительства.

    В связи с этим Правительством принято решение предоставить исключительное право на экспорт данных видов удобрений только их производителям. Вместе с тем потребность отечественных аграриев будет обеспечиваться в приоритетном порядке согласно заявкам акиматов регионов.

    Стоит отметить, что на основании принятого Постановления в установленные законом сроки будет разработан ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи соответствующих лицензий. Лицензиаром определен Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика
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