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    Казахстан примет участие только в одном виде соревнования на АрМИ-2020

    23 Июля 2020, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководством Министерства обороны Казахстана принято решение об участии в Армейских международных играх в 2020 году лишь в одном виде соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Казахстанская команда примет участие только в «Танковом биатлоне». При этом будут соблюдены строгие международные санитарно-эпидемиологические нормы: двухнедельный карантин, дважды будет произведена сдача ПЦР-тестирования на коронавирус.

    Данное решение обусловлено эпидемиологической обстановкой в принимающих странах и задачами, выполняемыми в настоящее время Вооруженными Силами Казахстана, оказанием помощи населению в борьбе с коронавирусной инфекцией, плановым призывом граждан на срочную воинскую службу, а также экономией средств на организацию и проведение международного мероприятия.

    Необходимо отметить, что военнослужащие усердно готовились к предстоящим соревнованиям. Отбор проводился в воинских частях, на уровне региональных командований, родов и видов войск.

    Казахстан участвовал в Армейских международных играх ежегодно, являясь одной из самых представительных команд. Наши военные специалисты уверенно демонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, о чем свидетельствуют многочисленные призовые места. В 2019 году казахстанская сборная заняла третье общекомандное место среди 39 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки, завоевав три золотые, две серебряные и девять бронзовых медалей. Так уж заведено, что принимающая сторона как правило занимает традиционно первые места. Стоит отметить, что казахстанская команда в прошлом танковом биатлоне участвовала на боевой технике принимающей стороны, тогда как другие команды из первой тройки к месту проведения соревнований доставляли танки своих национальных армий.

    «Армейские международные игры – это не просто соревнования, а особая форма боевой подготовки, международные учения с армиями разных стран мира, когда в соревновательном формате в различных условиях и обстановке военнослужащие повышают свое профессиональное мастерство, осваивают разнообразное вооружение и военную технику, демонстрируют уровень подготовки армии и обмениваются опытом. Кроме того, участие в масштабных международных соревнованиях служит хорошей мотивацией для военнослужащих в повышении личной профессиональной выучки», - сказали в пресс-службе МО РК.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Силовые структуры
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