Казахстан примет чемпионат мира по парахоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана с 6 по 11 октября примет чемпионат мира по парахоккею «B-Pool», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального паралимпийского комитета Казахстана.

В соревнованиях примут участие шесть команд и соревнования пройдут на арене ледового дворца «Тарлан». Две лучшие команды, занявшие первые места, получат возможность участвовать в чемпионате мира по парахоккею «A-Pool» в 2024 году.

Участие в турнире подтвердили команды из Словакии, Швеции, Японии, Финляндии, Великобритании.

Казахстан впервые примет участие в соревнованиях «B-Pool». Казахстанские хоккеисты получили эту возможность после второго места, занятого на чемпионате мира «С-Pool», который прошел в Таиланде в прошлом сезоне.

«Мы очень рады возможности провести Чемпионат мира по пара хоккею впервые в Казахстане. Рост нашего спорта за последние несколько лет был невероятным, и мы с нетерпением ожидаем жаркой игры со стороны стран, которые усердно работали над формированием своих команд в течение последнего десятилетия. Этот турнир, несомненно, привлечет внимание к новым восходящим звездам и сюжетным линиям, за которыми будет интересно следить в ближайшие годы», - выразила свой восторг Мишель Лафламм, менеджер Международной федерации пара хоккея на льду «World Para Ice Hockey».

Казахстан начал свою программу по развитию пара хоккея всего лишь пять лет назад. С тех пор она привлекла внимание местных спонсоров и организаций, что помогло сформировать национальную команду.

Чемпионат мира по пара хоккею «B-Pool» будет проведен в девятый раз и в третий раз будет проходить в Азии.