РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:29, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан примет чемпионат мира по парахоккею

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана с 6 по 11 октября примет чемпионат мира по парахоккею «B-Pool», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального паралимпийского комитета Казахстана.

    В соревнованиях примут участие шесть команд и соревнования пройдут на арене ледового дворца «Тарлан». Две лучшие команды, занявшие первые места, получат возможность участвовать в чемпионате мира по парахоккею «A-Pool» в 2024 году.

    Участие в турнире подтвердили команды из Словакии, Швеции, Японии, Финляндии, Великобритании.

    Казахстан впервые примет участие в соревнованиях «B-Pool». Казахстанские хоккеисты получили эту возможность после второго места, занятого на чемпионате мира «С-Pool», который прошел в Таиланде в прошлом сезоне.

    «Мы очень рады возможности провести Чемпионат мира по пара хоккею впервые в Казахстане. Рост нашего спорта за последние несколько лет был невероятным, и мы с нетерпением ожидаем жаркой игры со стороны стран, которые усердно работали над формированием своих команд в течение последнего десятилетия. Этот турнир, несомненно, привлечет внимание к новым восходящим звездам и сюжетным линиям, за которыми будет интересно следить в ближайшие годы», - выразила свой восторг Мишель Лафламм, менеджер Международной федерации пара хоккея на льду «World Para Ice Hockey».

    Казахстан начал свою программу по развитию пара хоккея всего лишь пять лет назад. С тех пор она привлекла внимание местных спонсоров и организаций, что помогло сформировать национальную команду.

    Чемпионат мира по пара хоккею «B-Pool» будет проведен в девятый раз и в третий раз будет проходить в Азии.


    Теги:
    Спорт Астана для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Сегодня, 11:33
    За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!