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    Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле

    4 Мая 2023, 02:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле в Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Азиатской конфедерации бокса (ASBC).

    «Руководство Азиатской конфедерации бокса подтвердило, что чемпионат Азии среди молодежи и юниоров пройдет в этом году в Астане, Казахстане, с 14 по 30 июля. Казахстанская федерация бокса провела свой последний чемпионат Азии в Павлодаре в 2016 году, и после семилетнего перерыва в страну возвращается главное событие. Все подробности, список делегаций команд, формы заявок и расписание предстоящего чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров будут доступны для национальных федераций в ближайшее время. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали среди юниоров», — говорится в сообщении ASBC.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Спорт Бокс
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