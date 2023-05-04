Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле в Астане пройдет чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Азиатской конфедерации бокса (ASBC).

«Руководство Азиатской конфедерации бокса подтвердило, что чемпионат Азии среди молодежи и юниоров пройдет в этом году в Астане, Казахстане, с 14 по 30 июля. Казахстанская федерация бокса провела свой последний чемпионат Азии в Павлодаре в 2016 году, и после семилетнего перерыва в страну возвращается главное событие. Все подробности, список делегаций команд, формы заявок и расписание предстоящего чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров будут доступны для национальных федераций в ближайшее время. К участию в молодежной части чемпионата допускаются боксеры 2005 и 2006 годов рождения. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали среди юниоров», — говорится в сообщении ASBC.



