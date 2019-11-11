Казахстан примет активное участие в разработке региональных программ Евросоюза в Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эффективное участие Казахстана в реализации европейских программ развития в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии может стать одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития нашей страны и региона в целом. Таков основной лейтмотив прошедших переговоров министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим для участия в 5-м юбилейном заседании Астанинского клуба. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки, включая вопросы укрепления партнерских отношений между Казахстаном и Европейским Союзом по таким перспективным направлениям как вопросы экологии, цифровизации, гуманитарных обменов и устойчивой взаимосвязанности.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что 2019 год стал важным в истории двусторонних отношений в свете принятия новой Стратегии по Центральной Азии и окончания процедуры ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК-ЕС (СРПС), подписанного 21 декабря 2015 года в Нур-Султане.

«Мы возлагаем большие надежды на эти стратегические документы, которые знаменуют собой начало качественно нового этапа казахстанско-европейских отношений. Выражаю уверенность, что их успешная реализация, в первую очередь, приведет к наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом», - заявил он.

Европейский дипломат подчеркнул, что Казахстан воспринимается Европейским Союзом в качестве важного партнера в контексте реализации Стратегии по Центральной Азии.

П. Буриан высоко оценил вклад нашей страны в укрепление политического и торгово-экономического сотрудничества, международной безопасности в Центральной Азии и Афганистане. На этом фоне европейская сторона проинформировала о запуске трех новых программ для региона с суммарным бюджетом в 55,6 млн. евро. Данные проекты нацелены на поддержку инвестиций, конкурентоспособности и торговли в Центральной Азии.

В рамках встречи также было уделено особое внимание совместному участию в перспективном календаре мероприятий на 2020 год по линии сотрудничества РК-ЕС и РК-ЦА, который включает визиты на высшем уровне, участие в Совете сотрудничества, конференциях и круглых столах.

По итогам переговоров стороны договорились поддерживать регулярные рабочие контакты в целях реализации потенциала конструктивного сотрудничества Европейского Союза с Казахстаном и регионом.

За январь-сентябрь 2019 года внешнеторговый оборот Казахстана со странами ЕС составил 23,8 млрд долларов США (экспорт – 18,8 млрд долларов США, импорт – 5 млрд долларов США). Товарооборот в 2018 году составил 37,7 млрд долларов. (экспорт – 31 млрд долларов, импорт – 6,7 млрд долларов).

По итогам I полугодия 2019 года из стран ЕС было привлечено порядка 5,4 млрд долларов США прямых инвестиций. Валовый приток ПИИ из ЕС за 2018 год составил 11,6 млрд долларов США, что на 18,4% выше уровня 2017 года. (9,8 млрд долларов США).