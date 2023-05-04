Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Казахстан пригласили осваивать нефтегазоносные площади Таджикистана

    4 Мая 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил о планах по сотрудничеству с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня приняты решения о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия.Приоритетными мы обозначили добывающую и металлургическую отрасли, сферы легкой и пищевой промышленность, машиностроение и фармацевтика. Мы пригласили казахстанскую сторону к освоению наших перспективных нефтегазоносных площадей», - сказал Эмомали Рахмон в рамках совместного заявления в Акорде.

    Также, по словам Лидера Таджикистана, взаимовыгодным будет сотрудничество в направлении развития цифровизации и искусственного интеллекта, банковского дела и финансовых рынков.

    «В культурно-гуманитарном направлении таджикская сторона считает актуальным дальнейшее расширение культурного обмена и контакта между научными заведениями и вузами двух стран. Отмечу реализацию достигнутых ранее договоренностей о расширении сотрудничества в сфере образования, в частности увеличение образовательных квот на взаимной основе», - добавил Э. Рахмон.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Высокая динамика казахстанско-таджикского сотрудничества будет развиваться по всем направлениям – Алихан Смаилов
    Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
    Казахстанские товары пользуются огромной популярностью в Таджикистане – глава КИСИ
    Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном и Таджикистаном
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров