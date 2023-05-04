Казахстан пригласили осваивать нефтегазоносные площади Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил о планах по сотрудничеству с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня приняты решения о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия.Приоритетными мы обозначили добывающую и металлургическую отрасли, сферы легкой и пищевой промышленность, машиностроение и фармацевтика. Мы пригласили казахстанскую сторону к освоению наших перспективных нефтегазоносных площадей», - сказал Эмомали Рахмон в рамках совместного заявления в Акорде.

Также, по словам Лидера Таджикистана, взаимовыгодным будет сотрудничество в направлении развития цифровизации и искусственного интеллекта, банковского дела и финансовых рынков.

«В культурно-гуманитарном направлении таджикская сторона считает актуальным дальнейшее расширение культурного обмена и контакта между научными заведениями и вузами двух стран. Отмечу реализацию достигнутых ранее договоренностей о расширении сотрудничества в сфере образования, в частности увеличение образовательных квот на взаимной основе», - добавил Э. Рахмон.



