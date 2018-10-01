Казахстан приглашают к участию в выставке МУСИАД ЭКСПО в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выставке МУСИАД ЭКСПО в Турции Казахстану предоставят 1 тыс квадратных метров. Об этом сообщил представитель Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (МУСИАД) в Казахстане Йылмаз Кесен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил представитель ассоциации, с 21 по 24 ноября текущего года в Турции пройдут 22-ой Международный бизнес-форум и 17-ая выставка МУСИАД ЭКСПО.

«Во время выставки будут проходить двусторонние встречи между 400 фирмами из разных точек мира. Здесь будут присутствовать 848 иностранных и 200 местных закупочных компаний, у которых общей целью будет сотрудничество, в том числе инвестиционное, с Турцией», - сказал Йылмаз Кесен.

По его словам, Казахстану на указанной выставке может быть предоставлено место для стенда площадью до 1 тыс квадратных метров. При этом независимо от того, импортеры или экспортеры, будут приветствоваться крупные компании, которые могут быть сгруппированы в отдельные павильоны.

По мнению представителя ассоциации, участие Казахстана в выставке МУСИАД ЭКСПО послужит укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

МУСИАД - организация, объединяющая деловых людей всего мира. Ассоциация работает в 186 пунктах 70 стран, представляя интересы свыше 50 тыс предприятий.



