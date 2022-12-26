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    Казахстан придерживается сбалансированной внешней политики – Мухтар Тлеуберди

    26 Декабря 2022, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана в интервью японской вещательной корпорации NHK 24 декабря обозначил основные векторы внешней политики в отношении России, Китая, Японии, Турции и Европы. Он отметил, что Казахстан придерживается многогранной и сбалансированной внешней политики, передает МИА «Казинформ».

    Мухтар Тлеуберди в ходе интервью подчеркнул, что Россия и Украина являются исторически дружественными Казахстану странами.

    «Меня беспокоит конфликт в Украине. Россия и Украина являются исторически дружественными Казахстану странами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в постоянном контакте с главами обоих государств, призывая их сесть за стол переговоров и найти мирный и дипломатический способ разрешения спора», - отметил министр иностранных дел РК.

    Он особо подчеркнул, что в экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против РФ негативно сказались на казахстанской экономике.

    «Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что не будет использовать различные возможности для обхода санкций. Казахстан ведет многогранную взвешенную дипломатию. Мы стремимся развивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Россией, Китаем, нашими соседями в Центральной Азии, а также с такими мировыми державами, как США, Япония, страны ЕС, Великобритания. Это позволяет нам привлекать инвестиции из всех стран», - отметил в интервью Мухтар Тлеуберди.

    Особое внимание уделяется потенциалу развития Казахстана в качестве транзитного пункта для транспорта и логистики. По мнению министра, Казахстан сможет привлечь иностранные инвестиции и стать хабом, соединяющим Европу и Азию.

    «В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией. Мы достигли высокого уровня взаимоотношений за последние годы и позиционируем наши отношения как стратегическое партнерство, в рамках парламентской дружбы», - резюмировал министр Тлеуберди.Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди находится с визитом в Токио для участия в 9-ом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия – Япония».

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Мухтар Тлеуберди Международная деятельность РК
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